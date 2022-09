Manchester City : Erling Haaland est élu joueur du mois d'août en Premier League

Impressionnant depuis son arrivée à Manchester City, Erling Haaland, auteur d'un nouveau bijou face au Borussia Dortmund, son ancien club, lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, vient d'être logiquement récompensé. Comme indiqué par le compte officiel Twitter de la Premier League, le Norvégien est élu joueur du mois d'août du championnat anglais.

La suite après cette publicité

Auteur de 13 buts et 1 passe décisive en 9 matches toutes compétitions confondues avec les Skyblues depuis le début de la saison, l'ancien attaquant des Marsupiaux avait débuté son expérience en Angleterre par 9 buts lors de ses 5 premiers matches. Des statistiques étourdissantes que le cyborg compte bien faire perdurer.

What a start to life in the #PL 👏@ErlingHaaland is August's @EASPORTSFIFA Player of the Month after 9️⃣ goals in his first 5️⃣ matches!#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/s22u5xFoQn