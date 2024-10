PSG : Luis Enrique s’en fiche des critiques de la presse

C’est décidément une semaine très mouvementée pour le Paris Saint-Germain entre la défaite contre Arsenal en Ligue des Champions et la mise à l’écart de Ousmane Dembélé. Vexé et frustré, Luis Enrique avait même offert une réponse ironique et arrogante après la rencontre : «Non, je n’ai aucune intention d’expliquer ma tactique parce que vous ne comprendriez pas». En conférence de presse, l’entraîneur espagnol est revenu sur les critiques subies après cette réponse cash :

La suite après cette publicité

«Je ne sais pas trop ce qu’il s’est dit, je n’écoute pas la presse. Quand il y a une défaite, le responsable, c’est moi, donc je protège mes joueurs. Cela fait des années que je connais ce métier, je n’ai rien d’autre à ajouter. Ce que je ne peux pas contrôler, je n’essaie pas de le contrôler», a déclaré l’entraîneur espagnol.