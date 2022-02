Serie A : le Torino chute face à Cagliari

Le Torino, onzième au coup d'envoi, recevait Cagliari, dix-huitième, lors de la 27eme journée de Serie A. Les coéquipiers d'Andrea Belotti ésperaient gagner pour se rapprocher du wagon de tête et donc des places européennes, alors que Cagliari jouait sa survie en championnat.

Et c'est les visiteurs qui ouvraient le score grâce à Raoul Bellanova. L'ancien Bordelais inscrivait le premier but de sa carrière en professionnel. Et alors que l'attaquant italien Belotti croyait ouvrir le point du match nul au retour des vestiaires, c'est bien les Rossoblu(Rouges et Bleus) qui ont obtenu une précieuse victoire grâce au but de Alessandro Deiola. Avec ce victoire, Cagliari sort de la zone rouge.