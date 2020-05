FC Barcelone : l'agent de Philippe Coutinho fait le point sur l'avenir du Brésilien

Les noms de Philippe Coutinho et Willian reviennent souvent quand il s'agit d'évoquer le marché des transferts. Le premier cité, dont le prêt de deux ans au Bayern Munich arrive à expiration, devrait regagner le FC Barcelone. Quant à Willian, son contrat ne sera pas prolongé à Chelsea et il aura la possibilité de s'engager librement où il le souhaite cet été. Et pour clarifier la situation, qui de mieux placé que leur agent Kia Joorabchian ? L'homme qui gère les droits sportifs des Brésiliens a abordé le sujet pour TalkSPORT. Il a tenu à rapporter qu'aucun contact n'a été établi avec un ou plusieurs clubs concernant Philippe Coutinho, alors que celui-ci a notamment été envoyé à Chelsea par les médias anglais.

« En termes de rumeurs pour le moment nous n'avons parlé à personne de quoi que ce soit. Je pense qu'en ce moment, tout le monde se concentre sur cette pandémie et sur la façon dont le football peut redémarrer dans un environnement sûr et sécurisé. Le côté transfert des choses et où Philippe ira entrera en jeu plus tard », a-t-il déclaré. Agent également de Willian, Kia Joorabchian a partagé l'inquiétude de son joueur sur la fin de saison, son contrat prenant fin dans un peu plus d'un mois. Sujet résolu puisque ce jeudi, la Premier League a autorisé la prolongation jusqu'à la fin de la saison des joueurs libres au 30 juin.