Chelsea prêt à contrarier le PSG pour Lionel Messi

Les conséquences du séisme provoqué par l'annonce de la non-prolongation de Lionel Messi (34 ans) au FC Barcelone jeudi continuent de se faire ressentir sur la planète football. Contre toute attente, les Blaugranas n'ont pas pu finaliser les derniers détails préalables à la prolongation du sextuple Ballon d'Or, qui était pourtant d'accord avec la direction catalane, en raison du règlement de LaLiga notamment.

Depuis cette annonce fracassante, le monde du football n'a qu'une question au bord des lèvres : où évoluera Lionel Messi en 2021-2022 ? De nombreux clubs sont en tout cas en alerte et rêvent de s'offrir l'Argentin, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur aux yeux de certains. Face aux réalités économiques et financières que représenterait une arrivée de La Pulga, certains ont évidemment rapidement déchanter. Ce n'est pas le cas du Paris Saint-Germain, grandissime favori sur ce dossier, qui a même déjà tout préparé pour l'international albiceleste (151 capes, 76 buts), comme nous vous le révélions sur Foot Mercato.

Chelsea veut jouer un mauvais tour au PSG

Outre le vice-champion de France en titre, le Manchester City de Pep Guardiola a logiquement été cité parmi les potentiels points de chute pour Messi. Si le technicien catalan a écarté cette piste en conférence de presse ce vendredi, un autre pensionnaire de Premier League pourrait surprendre tout son monde en la personne de Chelsea. Selon les informations d'As, Roman Abramovitch, le puissant patron des Blues, a demandé à rencontrer en urgence le clan Messi afin de tâter le terrain.

Chelsea, conscient que Manchester City est quasi hors-course après le recrutement onéreux de Jack Grealish, une position confortée par les dires de Pep Guardiola, sait qu'il dispose des fonds nécessaires pour signer l'un des plus gros coups à réaliser de l'histoire du mercato. Malgré la position de force dans laquelle se trouve le Paris SG, le club londonien est prêt à bondir sur Lionel Messi si ce dernier était prêt à se laisser tenter par traverser la Manche et que l'occasion se présentait, toujours d'après le média ibérique. La formation entraînée par Thomas Tuchel, qui travaille d'arrache-pied pour conclure le retour colossal de Romelu Lukaku à Stamford Bridge cet été, reste donc en embuscade pour attirer Lionel Messi dans ses filets. La course est loin d'être terminée.