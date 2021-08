Chelsea relance l'Inter à 120 M€ pour Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Le mercato s'emballe. Alors que la bombe Lionel Messi (34 ans), qui ne prolongera pas au FC Barcelone, vient d'exploser sur la planète football, l'Italie, elle, retient son souffle dans le dossier Romelu Lukaku (28 ans). Et pour cause, Chelsea, fort de la décision du Belge de quitter Milan, a décidé de revenir à la charge ce vendredi.

Selon La Gazzetta dello Sport, les Blues, qui espèrent parvenir à leurs fins avant la Supercoupe d'Europe (contre Villarreal, le 11 août), vont dégainer une nouvelle offre pour le buteur de l'Inter. Après avoir posé 100 M€ + le latéral gauche international espagnol Marcos Alonso (30 ans) sur la table, c'est cette fois une proposition à hauteur de 120 M€ qui est attendue dans les heures à venir sur les bureaux des pensionnaires de San Siro.

La famille Zhang sous pression

Et si le possible départ du Diable Rouge, considéré comme l'un des acteurs majeurs du titre de champion obtenu la saison passée, a provoqué l'ire des tifosi nerazzurri, la direction milanaise, en proie à des difficultés économiques, risque d'avoir bien du mal à dire non à une telle somme. Ce chèque permettrait en effet de régler définitivement les traites liées à l'arrivée de l'attaquant en 2019.

Pour l'heure, l'Inter n'a payé que 35 des 75 M€ du transfert en provenance de Manchester United. Les Italiens doivent en outre 6% d'une future vente aux Red Devils (7,2 M€ environ) et payer les indemnités liées au mécanisme de solidarité (environ 6 M€). Au total, vendre Romelu Lukaku 120 M€ ferait rentrer 67 M€ d'argent frais dans les caisses. Sous pression, qu'en dira la famille Zhang, propriétaire de l'Inter ? Le feuilleton se poursuit.