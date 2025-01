Le PDG d’Al-Hilal s’exprime sur Neymar

Depuis son arrivée pour 90 M€ en provenance du PSG, Neymar n’a presque pas joué à Al-Hilal. La faute à une lourde blessure au genou intervenue à l’automne 2023. Il est pourtant l’un des joueurs les mieux payés au monde mais cela n’empêche pas les rumeurs sur son avenir. L’Inter Miami et Santos sont notamment intéressés, même si pour la franchise, l’affaire est pour le moment impossible.

D’après Esteve Calzada, le PDG d’Al-Hilal, interrogé par Sport, le club saoudien ne regrette pas d’avoir fait venir le Brésilien, au contraire même. L’Espagnol affirme que d’autres mouvements de pareilles ampleurs interviendront dans les années à venir. «Ce n’est pas un investissement éphémère. Ce premier investissement a été fait. Il y a eu un soutien du gouvernement, mais à mesure que les clubs augmentent leurs revenus et deviennent de plus en plus viables, ils auront également la capacité d’attirer plus de joueurs.»