Francisco Gento, légende du Real Madrid, est mort

Le Real Madrid vient de perdre une de ses légendes. La Casa Blanca vient en effet d’annoncer le décès de Francisco Gento à 88 ans. Ce dernier restera dans les annales puisqu’il est le seul joueur de l’histoire à avoir remporté 6 Coupes d’Europe des clubs champions, l’équivalent de la Ligue des Champions.

«Le Real Madrid, son président et son conseil d'administration regrettent profondément le décès de Francisco Gento, président d'honneur du Real Madrid et l'une des plus grandes légendes de notre club et du football mondial. Le Real Madrid tient à exprimer ses condoléances, son amour et son affection à son épouse Mari Luz, ses fils Francisco et Julio, ses petites-filles Aitana et Candela et tous ses proches, collègues et proches. Paco Gento est le seul joueur de l'histoire du football à avoir remporté 6 Coupes d'Europe. Il a défendu le maillot de notre club entre 1953 et 1971, et durant ses 18 saisons au Real Madrid il a remporté, outre les 6 Coupes d'Europe, 12 Ligas, 2 Coupes d'Espagne, 1 Coupe Intercontinentale, 1 Petite Coupe du Monde et 2 Coupes Latines. Au Real Madrid, il a disputé 600 matchs et marqué 182 buts. Il a été international avec l'équipe d'Espagne à 43 reprises».