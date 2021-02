Marcelo Bielsa et le LOSC aux prud’hommes aujourd’hui

Licencié en 2017 par le LOSC pour «faute grave» lorsqu’il entraînait le club de Ligue 1 et que les résultats n’étaient pas à la hauteur, Marcelo Bielsa comparait aujourd’hui aux prud’hommes de Lille. En effet, le technicien argentin, aujourd’hui à Leeds, réclamerait environ 19 millions d’euros d’indemnités à son ancien club pour« rupture abusive de son contrat à durée déterminée», selon L’Équipe.

Le procès devra déterminé si oui ou non l’éviction de Marcelo Bielsa pour le motif «faute grave» était légitime ou non. Les différents partis s’exprimeront aujourd’hui, mais le résultat du procès ne sera connu que dans 3 mois indique le journal français. Le club nordiste reproche notamment à l'ancien entraîneur de l'OM son attitude envers l'ancien président Gérard Lopez, l'ancien directeur général Marc Ingla et l'ancien directeur sportif Luis Campos, ainsi que son attitude envers d'autres salariés du club.