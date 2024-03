PL : Aston Villa prend le dessus sur Wolverhampton grâce à Diaby

Pour sa première titularisation en Premier League, Moussa Diaby a fait plaisir à voir jouer contre Wolverhampton. La recrue la plus chère d’Aston Villa (55 millions d’euros), peiné à retrouver son niveau de jeu de l’an passé aujourd’hui. Actif en tant qu’attaquant droit, avec sur son côté Leon Bailey et Youri Tielemans en soutien, Moussa Diaby a été le premier à se mettre en évidence. Il a ensuite magnifiquement repris un ballon dévié de son pied gauche pour ouvrir la marque (36e). Avec cette réalisation, le Français de 24 ans a inscrit son premier but de l’année en Premier League. Outre ce but, les Villans ont plutôt subi face aux Wolves. Rayan Aït-Nouri aurait même pu et dû être le premier buteur du match. L’Algérien, seul devant Emiliano Martinez à 5 mètres du but, n’a trouvé que le gardien. Le défenseur s’est pensé hors-jeu ce qui a expliqué le loupé.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Aston Villa 59 30 20 18 5 7 62 42 10 Wolverhampton 41 29 -4 12 5 12 42 46

La deuxième mi-temps est plus construite pour les joueurs d’Unai Emery, qui ont pris de l’emprise sur la rencontre. Pour se donner de l’air, l’arrière droit a trouvé la bonne idée de rater son centre. Mais celui-ci a toutefois fini dans les filets de puisqu’il a lobé le gardien (65e). Avec cette victoire (2-0), Aston Villa reprend sa si chère quatrième place au dépens des Spurs de Tottenham. Les Wolves eux marquent un coup d’arrêt après leur victoire avant la trêve contre Fulham.