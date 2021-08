Le Barça retire Samuel Umtiti du marché

Poussé vers la sortie depuis plusieurs mois, Samuel Umtiti (27 ans) est toujours au FC Barcelone. Et selon l'ensemble des médias en Espagne, comme la Cadena SER, Mundo Deportivo ou TV3, le défenseur central passera sa saison chez les Blaugranas.

La suite après cette publicité

Ces derniers ont décidé, après une réunion avec le champion du monde 2018 et ses représentants, de le retirer du marché. Il lui a été signifié qu'il serait traité comme les autres joueurs de l'effectif et aurait sa chance au cours de l'exercice, et ce, même si Ronald Koeman ne semblait pas spécialement compter sur lui. À lui de jouer.