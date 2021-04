Super League : les supporters de Tottenham demandent la démission du conseil d'administration

La suite après cette publicité

Si tous les clubs anglais ont fini par se rétracter à l’idée de faire partie du projet de la Super League, c’est à cause des réactions virulentes de chaque club. C’est le cas notamment de Tottenham où les supporters ne décolèrent pas et ont demandé la démission immédiate du conseil d’administration.

En Angleterre depuis l’annonce du projet de Super League, les protestations ont été nombreuses. Certains supporters des Spurs ont manifesté devant leur stade pour demander le départ d'ENIC, les propriétaires du club, et du président Daniel Levy. L’association de supporters du club a également annoncé que les relations avec le conseil d'administration étaient désormais "irrémédiablement rompues". « Nous appelons à la démission immédiate du conseil d'administration du Tottenham Hotspur Football Club et demandons aux propriétaires de travailler avec nous pour nommer un nouveau conseil d'administration composé de représentants élus et responsables des supporters », peut-on lire dans un communiqué.