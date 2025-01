Le "successeur de Kroos" réagit à un intérêt du Barça

La retraite de Toni Kroos semble avoir laissé quelques nostalgiques en Allemagne. Alors que l’ancien milieu de terrain du Real Madrid a foulé pour la dernière fois la pelouse le 21 mai de l’année passée, certains cherchent déjà son successeur au sein de la Mannschaft. Et Angelo Stiller, milieu de terrain de 23 ans évoluant à Stuttgart, semble avoir les faveurs de la presse allemande. Si le sextuple vainqueur de la Ligue des Champions a revêtu la tenue de la Maison Blanche durant près de dix ans, celui que beaucoup désignent comme son héritier ferait l’objet d’un intérêt du FC Barcelone. Mais le principal intéressé ne semble pas encore avoir tranché.

Dans des propos relayés par Mundo Deportivo, le joueur formé au Bayern Munich n’a pas démenti la rumeur barcelonaise, préférant botter en touche : « Naturellement, il est possible d’entendre certaines spéculations sur un transfert. On m’interroge parfois à ce sujet, même dans notre vestiaire. Mais ce n’est pas un sujet qui me concerne. Ce n’est pas le moment de me préoccuper de cela. Je suis à Stuttgart, et c’est mon seul objectif » a-t-il déclaré.