Toulouse : les raisons de croire à la remontada contre Benfica

«Ce pourrait être une soirée historique». L’entraîneur de Toulouse, Carles Martinez Novell, plante le décor avant la réception du Benfica Lisbonne en Ligue Europa, ce jeudi. Battus à l’aller sur le fil (2-1), les Violets ont encore leurs chances d’atteindre les huitièmes de finale de C3, et il s’agit clairement de l’objectif du club. En conférence de presse, le technicien espagnol a donné le ton. «Le match le plus important de la saison ? Je pense que oui au vu des attentes de tout le club, de la ville et des supporters.»

La suite après cette publicité

L’optimisme règne en interne à l’approche de ce rendez-vous, étant donné que le TFC aborde cette rencontre avec le plein de confiance. Les Pitchouns ont battu l’AS Monaco le week-end dernier en Ligue 1 (1-2). «Je suis content de mes joueurs. C’est de mieux en mieux, nous sommes confiants (…) C’est incroyable de jouer la Coupe d’Europe, c’est une expérience unique. On veut y rester et montrer qu’on peut aller plus loin», a martelé le coach toulousain, déterminé à renverser la vapeur ce jeudi au Stadium. D’autant plus que Toulouse est solide à domicile cette saison en Ligue Europa.

À lire

PSG : Artur Jorge est mort

Le Stadium, une forteresse imprenable en C3 ?

Si à l’extérieur, les résultats sont en dents de scie en Europe (une victoire, un match nul, une défaite), à domicile, le TFC est plus solide. Les coéquipiers de César Gelabert sont invaincus lors des trois matchs disputés au Stadium, avec deux victoires et un nul en trois matchs, dont ce succès historique contre Liverpool. Dans son histoire, le Téfécé a déjà réalisé de grosses performances à domicile, à l’image du match contre Naples en 1986 (défaite 1-0 à l’aller en Italie, victoire 1-0 au Stadium), ou contre le Spartak Moscou lors du deuxième tour de cette même édition (victoire 3-1 au Stadium, défaite 5-1 à Moscou). De bon augure avant la réception du club lisboète jeudi soir.

La suite après cette publicité

Pourtant, en championnat, la donne est bien différente. En Ligue 1, Toulouse n’a gagné qu’un match sur les dix disputés au Stadium cette saison, c’était contre Metz en octobre dernier (3-0). La Ligue Europa est donc un moyen de briller pour les Toulousains, et l’espoir est de mise pour le club de la Haute-Garonne. Comme l’a indiqué le capitaine Vincent Sierro devant les médias, «tout est là pour créer l’exploit». Place au terrain.