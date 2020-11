Le mercato d'hiver du FC Barcelone s'annonce très compliqué

C'est la crise. Face à la pandémie de Covid-19, le FC Barcelone a vu ses résultats économiques chuter de manière considérable. Le comité de gestion temporaire, intronisé après la démission de Josep Maria Bartomeu, a annoncé ce lundi un budget en baisse de 300 M€ pour l'exercice à venir. Une sacrée dégringolade qui implique forcément des conséquences sur la gestion quotidienne du club mais aussi sa politique sur le marché des transferts.

Carles Tusquets, président de la direction intérimaire, s'est montré très clair ce lundi au cours d'une conférence de presse. « Si on vend cet hiver, on pourra recruter. On pourra aussi signer des joueurs si l’effectif accepte de réduire son salaire. C’est la situation telle qu’elle est. Quand on a recruté Arda Turan, il y avait de l’argent. Il doit y avoir de l’argent et des clauses suspensives pour que le prochain président puisse décider. On pourra recruter si on vend avant et s’il y a de l’argent. Ronald Koeman et Ramon Planes en sont pleinement conscients », a-t-il lâché.

Les élections bloquent tout…

Un son de cloche forcément inquiétant pour les décideurs sportifs catalans… mais aussi pour les éventuels clubs vendeurs. Marca rappelle en effet que le flou entourant l'avenir de l'institution influence forcément les autres écuries, notamment Manchester City et l'Olympique Lyonnais pour Eric Garcia et Memphis Depay. Difficile de faire affaire avec un président qui n'a aucun réel pouvoir et qui pourrait voir ses décisions mercato révoquées par son successeur…

Les pensionnaires du Camp Nou espèrent pouvoir organiser les élections autour des fêtes de Noël, début janvier en Espagne. Mais rien n'indique que les conditions sanitaires seront réunies pour faire vivre la démocratie azulgrana au mieux à cette période… Dans ce contexte, le mercato d'hiver du Barça s'annonce clairement illisible.