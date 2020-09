Accord Barça-Inter pour le transfert d'Arturo Vidal !

A 33 ans et après deux saisons passées au FC Barcelone, Arturo Vidal va s’en aller. A un an de la fin de son contrat chez les Culés, le Chilien fait partie des éléments dont souhaite se séparer le Barça. Et si les choses trainaient ces derniers temps, la radio RAC1 a annoncé hier soir que le Barça a enfin trouvé une porte de sortie à son milieu de terrain.

Les Blaugranas seraient ainsi tombés d’accord avec l’Inter Milan sur les bases d’un transfert à 500 000€ plus des bonus. De son côté, Vidal aurait accepté de baisser ses émoluments en Lombardie, mais partira de Barcelone avec une partie du salaire qu’il lui restait à toucher. Attendu à Milan ce mardi, Vidal devrait donc retrouver une Serie A qu’il a bien connue après avoir passé quatre ans à la Juventus.