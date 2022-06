Manchester United annonce une vague de départs

Par le biais d'un communiqué publié ce vendredi après-midi, Manchester United vient de confirmer les départs déjà annoncés de plusieurs joueurs de l'équipe première, dont Paul Pogba, Jesse Lingard et Juan Mata. Alors qu'Edinson Cavani avait fait ses adieux aux supporters mancuniens, les Red Devils viennent également confirmé la fin du passage de l'Uruguayen, ainsi que du milieu de terrain serbe Nemanja Matić.

Tous les joueurs figurant sur la liste des joueurs retenus publiée par la Premier League restent sous contrat. Toute l'équipe du club tient à remercier tous les joueurs qui partent pour leur contribution à Manchester United et leur souhaite la meilleure des chances pour l'avenir, peut-on lire dans le communiqué du MUFC.

🔴 Our thanks and best wishes to the 11 Reds who will move on from Old Trafford at the end of the month.#MUFC