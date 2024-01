CAN 2023, Algérie : Djamel Belmadi et Riyad Mahrez craignent l’Angola

En 2021, l’Algérie était redescendue de son nuage. Après une impressionnante série d’invincibilité, la formation de Djamel Belmadi se présentait au Cameroun en tant que tenante du titre. Mais face à la Sierre Leone lors de son premier match, l’Algérie n’avait pu faire mieux qu’un match nul (0-0) qui avait ensuite contribué à provoquer l’élimination dès les phases de poules. Cette année, les coéquipiers de Riyad Mahrez savent qu’ils devront bien mieux aborder cette première rencontre de CAN 2023. Lundi à 20h, les Fennecs iront défier l’Angola pour tenter de prendre 3 points très précieux dans les qualifications en 8es surtout que les meilleurs troisièmes se qualifient dans ce format à 24 équipes.

Ce dimanche, en avant-match, Djamel Belmadi et Riyad Mahrez, capitaine du navire, se sont présentés en conférence de presse. Et le message de cette conférence de presse est très clair : l’Algérie se méfie de l’Angola et ne prendra pas cette rencontre à la légère. « J’ai pour habitude de dire qu’un tournoi pour un compétiteur, c’est d’avoir un maximum d’ambition. La pression, on vit avec, encore plus chez nous. Si on n’est pas prêts pour ça, on n’a pas grand-chose à faire dans ce domaine-là. Un premier match, ça influe sur tout le reste de la compétition, nous avons deux exemples depuis que je suis à la tête de cette sélection. (…) Je ne sais pas si le fait d’avoir 12 joueurs qui ont participé en 2019 jouera un grand rôle, mais oui, l’expérience nous aidera. Le fait qu’on ait jamais gagné en Afrique subsaharienne ? oui, c’est un fait, mais les choses sont faites pour changer, pourquoi ne pas le faire cette année ? (…) Pour ce premier match, c’est facile de vouloir marquer vite et beaucoup, mais il y a un adversaire en face comme l’Angola qui ne prend pas beaucoup de buts. Et puis, il y a une gestion d’1h30 de match. Cette équipe angolaise bien sûr qu’on la connait, notamment son compartiment défensif, elle encaisse peu de buts. Pas que la défense, même le milieu Fredy, Show, Kaliano qui travaillent beaucoup mais ils ont aussi des atouts offensifs », a d’abord analysé le sélectionneur algérien.

L’Algérie veut oublier le fiasco de la CAN 2021

Djamel Belmadi a également été interrogé sur son effectif XXL dans cette CAN. Un luxe pour lui. « D’une CAN à une autre, on ne change pas totalement l’effectif. Revoir des joueurs, c’est normal, ils ont une carrière, ils font quatre ou cinq CAN. On veut tous montrer que 2021, c’est une erreur de parcours (…) Les interrogations, c’est le lot des entraineurs. Les problèmes de riches dans certains compartiments compliquent un peu la réflexion. Difficile d’être sûr à 100% même à quelques heures du match quand on a autant de bons joueurs à choisir ». De son côté, Riyad Mahrez, qui a d’abord évoqué sa situation personnelle en Arabie Saoudite avec Al-Ahli, a également prévenu son groupe : pas le droit à l’erreur sur ce premier match qu’il faudra aborder de manière très sérieuse. « Le plus important, c’est de bien entamer la compétition et prendre match après match. Mais comme tout le monde, nous avons des ambitions. Dans notre groupe il y a des joueurs dont c’est la première CAN, d’autres ont plus d’expérience. Mais on insiste sur le fait de bien débuter. Moi, je ne sais pas si je finirai ma carrière internationale sur cette compétition », a-t-il d’abord lancé avant d’enchaîner.

« Le groupe vit bien, mais on ne va pas se raconter d’histoires, il faut gagner. En 2021, il y a eu beaucoup de circonstances, il y avait le covid, on avait eu peu de temps de préparation. Forcément, c’était un peu difficile de travailler. Là tout le monde est arrivé en même temps, on s’est retrouvé ensemble dans un autre pays. La sérénité est là, mais encore une fois la sérénité, ça ne fait pas gagner les matches. J’ai la conviction que nous sommes prêts. Les conditions ? Oui, le fait de jouer en Arabie Saoudite ça va me faciliter les choses sauf peut-être le match de 14h. Mais pour cette CAN, on a vraiment besoin de nos supporters, on connait leur importance quand ils sont là. On a vu des vidéos d’eux dans les avions. » L’Algérie semble donc avoir retenu la leçon de la dernière CAN et veut soigner son entrée en lice. Il faudra être sérieux pour se défaire d’une équipe angolaise qui tentera de gêner au maximum l’une des équipes candidates au sacre final. Les Fennecs ont les armes… Réponse ce lundi soir !