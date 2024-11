Qarabağ - OL : les compositions officielles

Ce jeudi, la 5e journée de la Ligue Europa 2024/2025 se poursuit avec un duel intéressant entre le FK Qarabag et l’Olympique Lyonnais. A domicile, les Azerbaïdjanais s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Mateusz Kochalski qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Marko Vešović, Bəhlul Mustafazadə, Kevin Medina et Toral Bayramov. Marko Janković et Patrick Andrade se retrouvent dans l’entrejeu. Seul en pointe, Juninho peut compter sur Oleksii Kashchuk et Abdellah Zoubir sur les ailes avec Yassine Benzia en soutien.

De leur côté, les Gones s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Lucas Perri dans les cages derrière Ainsley Maitland-Niles, Duje Caleta-Car, Warmed Omari et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Jordan Veretout et Tanner Tessmann avec Rayan Cherki un cran plus haut. Devant, Georges Mikautadze est accompagné dans les couloirs par Ernest Nuamah et Malick Fofana.

Les compositions

Qarabağ FK : Kochalski - Vešović, Mustafazadə, Medina, Bayramov - Patrick Andrade, Janković - Kashchuk, Benzia, Zoubir - Juninho

Olympique Lyonnais : Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Omari, Tagliafico - Veretout, Tessmann - Fofana, Cherki, Nuamah - Mikautadze