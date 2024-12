ASSE - OM : Roberto De Zerbi est fan de Valentin Rongier

Interrogé au micro de DAZN quelques minutes après la victoire (2-0) de l’OM sur la pelouse de l’ASSE, Roberto De Zerbi a salué la prestation de ses joueurs et plus particulièrement celle de Valentin Rongier, crédité d’un 7,5 par la rédaction FM et une nouvelle fois brillant dans l’entrejeu marseillais.

«Je suis content pour Rabiot, il a marqué un but important mais comme je suis content d’avoir Mason (Greenwood, ndlr), Pierre-Emile Höjbjerg, Murillo ou Rongier. Rongier est déterminant car il a ce qu’il nous manquait avec son intelligence tactique et l’équilibre qu’il nous apporte», a notamment indiqué le technicien de 45 ans. L’intéressé appréciera…