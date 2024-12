José Mourinho cartonne Pep Guardiola

«Je ne me le souhaite pas, même si on se ressemble un peu avec José. Mais lui a trois titres de Champion, et moi six !» Voici ce que déclarait dernièrement Pep Guardiola, comparé à José Mourinho pour son attitude provocatrice, à l’heure où Manchester City traverse une crise de résultats sans précédent. Invité à réagir sur la sortie du technicien catalan, l’ancien coach de Chelsea s’est alors offert une punchline dont lui seul à le secret.

«Guardiola a dit quelque chose sur moi hier, qu’il a gagné six trophées et moi trois. Mais j’ai gagné honnêtement et proprement», a rétorqué José Mourinho, dans des propos rapportés par la presse turque. «Si je perds, je félicite mon adversaire pour avoir été meilleur que moi. Mais je ne veux pas gagner en ayant 150 poursuites judiciaires», a-t-il enchaîné, en référence aux 115 infractions reprochées à Manchester City dans son affaire de malversations financières en Premier League. Reste désormais à savoir si Pep Guardiola prendra le temps d’en remettre une couche au sujet du Portugais…