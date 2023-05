Man City-Real : la tristesse de Thibaut Courtois

La suite après cette publicité

Il est le seul Madrilène qui n’a rien à se reprocher ce soir. Auteur de 3 parades exceptionnelles, le portier belge a évité une humiliation encore plus conséquente pour l’équipe de Carlo Ancelotti. Après la rencontre, il s’est exprimé devant les caméras de Movistar.

« La façon dont on a perdu, ça fait mal. Tu peux lutter un match et perdre aux penaltys, en prolongations, 2-1 ou 1-0, ça fait mal, mais bon, là 4-0 c’est très dur. Il faut être fier du chemin qu’on a fait, c’est dur de perdre avant la finale. Mais on avait un excellent rival en face qui fait une superbe saison, même en Premier League ils sont imparables. Ce n’était pas notre meilleur match ce soir et à ce niveau, quand on est pas à 100%, on ne peut pas gagner », a lancé le Belge. Le message est passé.

