Europa League : l'OM tombe dans le groupe de la mort, tirage équilibré pour l'OL et Monaco

Au lendemain de la Ligue des Champions, le tirage au sort de la Ligue Europa se tenait ce vendredi midi à Istanbul. Pour cette nouvelle formule avec 32 équipes, au lieu de 48 précédemment, cette C3 a probablement rehaussé son niveau. En attendant le nom du club qui succédera à Villarreal, vainqueur en mai dernier face à Manchester United, les trois formations françaises, l’OL, l’OM et Monaco, connaissent désormais leurs adversaires.

Protégés car tête de série, Lyon et Monaco ont connu des fortunes diverses même s’ils devraient faire partie des deux favoris de leur groupe respectif. Il y a l’OL, qui rencontrera les Rangers d’un certain Steven Gerrard, sacré champion d’Écossais au printemps. Un adversaire abordable même s’il faudra se méfier car cette équipe a tout de même été éliminée au 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Les deux autres formations de cette poule A se nomment le Sparta Prague, 2e du dernier championnat tchèque, et Brondby, champion du Danemark en titre.

Tirage compliqué pour l'OM

Monaco sera lui dans un groupe B très équilibré et pas forcément évident. Il y aura d’abord le PSV Eindhoven, un habitué des joutes européennes aussi bien en C1 qu’en C3. Le club hollandais, 2e de la dernière Eredivisie, est désormais emmené par sa pépite Noni Madueke, qui a fait pas mal de bruit cet été mais est finalement restée. Enfin, il faudra affronter la Real Sociedad de Mikel Oyarzabal. Le club basque a fini 5e de Liga en mai. Les Autrichiens de Strum Graz sont les derniers larrons. Ils avaient déjà défié Monaco lors de la première phase de poules de C1 en 2000/2001.

Pour l’OM en revanche, l’affaire sera délicate. Tombés dans le chapeau 3, les Phocéens n’avaient pas le statut de tête de série, et ça s’est vu. Sous le regard de Pablo Longoria, présent en Turquie, Marseille a été placé dans le groupe E en compagnie de la Lazio, entraînée par Maurizio Sarri. Mais ce n’est pas tout car il faudra effectuer un long déplacement en Russie contre le Lokomotiv Moscou, puis jouer face à Galatasaray, 2e de Süper Lig l’an passé. C’est tout simplement le groupe de la mort, même si d’autres poules comme la C avec Naples, Leicester, le Spartak Moscou et le Legia Varsovie, et la G où le Bayer rencontrera le Celtic, le Betis et Ferencvaros, sont très intéressantes également.

Le live de la cérémonie :

12h18 : L'UEFA rappelle la procédure du tirage, qui devrait commencer dans très peu de temps.

12h15 : Il sera accompagné par l'ancien international espagnol Marcos Senna. Joueur de Villarreal durant dix ans, le milieu de terrain a remporté l'Euro en 2008.

12h13 : Triple vainqueur de cette Europa League avec Valence en 2004, et le FC Séville en 2005 et 2006, l'ancien gardien espagnol Andrés Palop participera au tirage.

12h09 : Cette cérémonie en profite pour récompenser Gerard Moreno. L'attaquant de Villarreal, vainqueur de la compétition face à Manchester United en finale, a été meilleur joueur de cette édition 2020/2021. Il devance les Mancuniens Edinson Cavani et Bruno Fernandes.

🥇 2021 champion Gerard Moreno voted Player of the Season after netting 7 goals in 12 games! 👏👏👏#UEFAawards | #UELdraw pic.twitter.com/lsIeh5r8Uw — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 27, 2021

12h05 : L'OM, l'OL et Monaco sont les trois clubs français représentés dans cette compétition. Si Marseille a été placé dans le chapeau 3, Lyon et Monaco sont dans le premier chapeau.

12h02 : Bonjour et bienvenue dans notre live pour suivre ce tirage au sort de cette Ligue Europa.

Groupe A :

Lyon

Glasgow Rangers

Sparta Prague

Bröndby

Groupe B :

Monaco

PSV Eindhoven

Real Sociedad

Sturm Graz

Groupe C :

Naples

Leicester

Spartak Moscou

Legia Varsovie

Groupe D :

Olympiakos

Eintracht Francfort

Fenerbahçe

Royal Antwerp

Groupe E :

Lazio

Lokomotiv Moscou

Marseille

Galatasaray

Groupe F :

Braga

Étoile Rouge Belgrade

Ludogorets Razgrad

Midtjylland

Groupe G :

Bayer Leverkusen

Celtic Glasgow

Betis Séville

Ferencvaros

Groupe H :

Dinamo Zagreb

Genk

West Ham

Rapid Vienne

Les différents chapeaux :

Chapeau 1 : Lyon, Naples, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

Chapeau 2 : Celtic Glasgow, Eintracht Francfort, Étoile Rouge Belgrade, Leicester, Glasgow Rangers, Lokomotiv Moscou, Genk, PSV Eindhoven

Chapeau 3: Marseille, Ludogorets Razgrad, West Ham, Real Sociedad, Betis Séville, Fenerbahçe, Spartak Moscou, Sparta Prague

Chapeau 4 : Rapid Vienne, Galatasaray, Legia Varsovie, Midtjylland, Ferencvaros, Royal Antwerp, Sturm Graz, Bröndby