OM : Éric Di Meco fracasse les Marseillais

Hier, l’Olympique de Marseille s’est incliné 1 à 0 lors de la sixième et dernière journée de la phase de poules et de la Ligue Europa. Deuxièmes de leur groupe, les hommes de Gennaro Gattuso devront passer par les barrages. Une mauvaise nouvelle. Sur RMC Sport, Eric Di Meco a évoqué le match de son ancien club. Et il n’a pas mâché ses mots.

«La catastrophe pour moi, sur le match d’hier, ce n’est pas l’engagement, c’est le niveau technique. Quand je vois le nombre de mauvaises passes, les passes directement en touche de Veretout ! Les contrôles américains ! Mais comment c’est possible de jouer à ce niveau-là et de faire des contrôles qui partent à 56 mètres. Quand c’est Vitinha, on est habitués, on a compris qu’il avait deux croissants de lune à la place des pieds. Il court, de temps en temps, il a un ballon qui lui tombe dessus et il la met au fond. Lui, à la limite, il n’est pas là pour ça mais quand je vois Ounahi, Lodi… Lodi, international brésilien, il a tout. Il a fait des contrôles américains, des passes à l’adversaire toute la soirée. Mais en plus de problèmes techniques, il y a un problème de cerveau. Comment tu fais dans une défense à 5 quand tu es le latéral et que tu dois être plus haut pour couvrir 3 ou 4 fois le hors-jeu, parce que tu es inattentif. Mais tu es bête ou quoi ? Sur le niveau technique, il y a deux classes d’écart. Et ce qui est terrible, c’est que sur le match aller, il n’y avait pas cet écart, et l’OM doit le gagner ce match. Hier soir, ce n’est pas possible les contrôles, les passes en touche directement. Ça m’a rendu fou.» Les Phocéens sont rhabillés pour l’hiver.