Montpellier - OM : les compositions probables

Une équipe qui joue la survie de son entraîneur, quand l’autre se bat pour rester au contact du wagon de tête. Ce sont avec des ambitions diamétralement opposées que Montpellier et l’OM vont aborder leur duel de ce soir (20h45), à la Mosson, dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Et comme si gagner avec un effectif au complet n’était déjà pas suffisamment difficile pour le MHSC (1 seule victoire cette saison), les Héraultais vont devoir composer sans Christopher Jullien, toujours en convalescence, Kiki Kouyaté, également blessé, ou encore Modibo Sagnan, suspendu. Face à une telle conjugaison d’évènements en défense, Michel Der Zakarian devrait donc bricoler.

La suite après cette publicité

Devant Benjamin Lecomte, de retour comme titulaire après l’opportunité ratée par Bertaud, ce sont donc Omeragic et Birama Touré, milieu de terrain de formation, qui devraient former la charnière centrale. Dans les couloirs, de droite à gauche, le Malien Falaye Sacko et le Guinéen Issiaga Sylla seront titularisés, tout comme le vice-champion olympique, Joris Chotard, au milieu. Il devrait être associé au très jeune Rabby Nzingoula, 18 ans et buteur face à Monaco lors de son dernier match. Téji Savanier endossera le costume de meneur de jeu, alors qu’Arnaud Nordin et Tanguy Coulibaly seront chargés d’alimenter le Nigérian Akor Adams, à la recherche de son quatrième but de la saison en Ligue 1.

À lire

OM : Jonathan Rowe veut tout retourner !

L’OM vers un 4-3-3 avec Rabiot

Côté OM, Roberto De Zerbi ne devrait pas opérer à un remodelage intégral de son système, mais l’idée de le voir opter pour un 4-3-3, plutôt qu’un 4-2-3-1, fait son chemin. Devant le champion du monde argentin Geronimo Rulli, qui retrouvera son ancien club pour l’occasion, le capitaine Leonardo Balerdi et Geoffrey Kondogbia formeront une paire. Le Panaméen Michael Murillo sera titulaire à droite, quand Ulisses Garcia sera chargé d’animer son côté gauche, toujours en l’absence de Merlin, blessé. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot fêtera sa première titularisation et devrait accompagner l’inoxydable Pierre-Emile Højbjerg, ainsi qu’Amine Harit, certainement dans un rôle plus offensif.

La suite après cette publicité

Muet depuis 5 matches, Mason Greenwood garde la confiance de son entraîneur à droite. L’Anglais aura pour mission de donner des maux de tête à Sylla sur son côté, et de gâter Elye Wahi, lui aussi de retour dans son ancien jardin de la Mosson, comme Rulli. L’international espoir français profite aussi de l’absence de Neal Maupay, suspendu pour la rencontre, mais aussi de celle de Faris Moumbagna, absent encore pour plusieurs mois. Dans le couloir gauche, Roberto De Zerbi devrait en revanche offrir à Jonathan Rowe sa première titularisation de la saison. L’Anglais, intéressant sur chacune de ses sorties, devrait être préféré à Luis Henrique, l’un des meilleurs Marseillais depuis août.

Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire 1-0 de l’OM face à Montpellier peut vous rapporter jusqu’à 880€

La suite après cette publicité

Suivez le match Montpellier - OM sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.