FC Barcelone : l'énorme coup de rage de Xavi

Encore un mauvais résultat pour le Barça. Pour changer, diront les mauvaises langues. Cette fois, c'est Osasuna qui a tenu l'écurie catalane en échec, avec un match nul 2-2, qui élimine, si ce n'était pas déjà fait, les Barcelonais de la course au titre de Liga avec 18 points de moins que le Real Madrid ! Une rencontre où, dans le jeu, l'équipe entraînée par Xavi Hernandez a encore montré d'énormes limites.

Les premières critiques commencent d'ailleurs à fuser de l'autre côté des Pyrénées, puisque beaucoup estiment que l'équipe n'a pas vraiment progressé depuis son arrivée, et que le niveau n'est pas bien différent du Barça de Ronald Koeman. D'autres trouvent des circonstances atténuantes à l'ancien milieu de terrain, affirmant que comme le Néerlandais, il doit composer avec un effectif très limité.

Ça a chauffé dans le vestiaire

Quoi qu'il en soit, Xavi l'a très mauvaise en ce moment. Comme le dévoile El Chiringuito de Jugones, il a secoué ses troupes après le match nul hier après-midi. L'ancien numéro 6 du Barça était furieux et a attendu ses joueurs dans le vestiaire. Il a ensuite passé un énorme savon à l'effectif. Une engueulade monumentale, résume le média.

L'ancien grand milieu de terrain du Barça et de la Roja était notamment énervé à cause de l'attitude de ses joueurs en fin de match, avec cette égalisation d'Osasuna. Il aurait même dit à certains joueurs qu'ils ne comprennent pas le football et ne savent pas gérer certaines situations ! Peut-on vraiment lui donner tort ? Chacun aura son avis...