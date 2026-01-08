Les Parisiens chambrent les Marseillais après un scénario rocambolesque
Après une égalisation salvatrice de Gonçalo Ramos dans le temps additionnel et le succès des Parisiens à l’issue de la séance de tirs aux buts, les fans du club de la capitale se réjouissent de ce dénouement et n’hésitent pas à chambrer leurs homologues marseillais sur les réseaux.
