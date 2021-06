Euro 2020 : la réaction à chaud de Raphaël Varane

La désillusion est immense, à la hauteur de la déception du soir. Battus par la Suisse au terme de la séance des tirs au but (3-3, 5-4 t.a.b.), les Bleus sont déjà éliminés de l'Euro 2020. Les joueurs de l'équipe de France n'ont même pas passé le stade des 8es de finale après un match complètement fou, mais pas du tout maîtrisé, et ce dès la première minute.

La suite après cette publicité

«Evidemment, c'est une énorme déception. On a été à réaction ce soir. On a manqué de tout. On a bien su réagir, mais ensuite, on laissé trop d’espaces. Ils sont revenus dans le match. On a mal géré les temps faibles et les temps forts. La déception l’emporte. C'est difficile d’avoir la lucidité d'analyser. Il nous a manqué de tout », réagit Raphaël Varane sur TF1.

Varane regarde de l'avant

Le vice-capitaine de l'équipe de France affirme notamment que ses coéquipiers avaient fait le plus dur en prenant deux buts d'avance. «Il y avait énormément de frustration par rapport à ce qu’on était en train de faire. On voulait surtout ne pas donner la même image qu'en première période. Il y a eu beaucoup de bonnes choses ensuite mais ça n'a pas suffi. Les tirs au but après, c’est la loterie. On a eu les occasions en prolongations».

Sortis de l'Euro par la petite porte, les Bleus vont devoir se remettre en question car l'objectif n'a pas été atteint. Varane regarde lui déjà vers l'avant. «On a un bon groupe, une bonne mentalité. On garde la tête haute. La suite, ça sera très calme. Il faut surtout garder en tête les prochains objectifs. Il n'y a pas grand-chose à dire », regrette le Madrilène.