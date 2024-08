L’Olympique de Marseille se jette sur Geronimo Rulli

Le mercato de l’Olympique de Marseille est très animé… et cela ne compte pas s’arrêter. Après Lilian Brassier, Ismael Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Derek Cornelius et bientôt Valentin Carboni, le board marseillais doit également régler un dossier important avant le début de la saison prochaine : celui du gardien de but. Pau Lopez est annoncé sur le départ vers Come, en Serie A, mais l’Espagnol est bloqué par l’OM, qui lui cherche un remplaçant. Et depuis, le club italien s’est rabattu sur Emil Audero, le gardien de la Sampdoria. Pau Lopez peut donc oublier sa venue en Lombardie.

Mais les choses évoluent dans le bon sens puisque après avoir essuyé plusieurs échecs, un nouveau nom a été ciblé par l’Olympique de Marseille : Geronimo Rulli (32 ans). Passé par Manchester City, la Real Sociedad, Montpellier et Villarreal, l’Argentin et Champion du monde 2022 évolue également à l’Ajax Amsterdam depuis janvier 2023, où il a disputé 28 rencontres cette saison. Lié à l’Ajax jusqu’en 2026, Geronimo Rulli s’est récemment fait remarquer lors du tournoi olympique avec l’Argentine, avant d’être éliminé par les Bleuets de Thierry Henry (1-0).

Geronimo Rulli est dans la short-list

Et selon les informations de Fabrizio Romano, que nous sommes en mesure de confirmer, l’OM est bel et bien intéressé par le portier argentin, et le club phocéen et d’ores et déjà en contact avec le clan du joueur, ainsi qu’avec l’Ajax Amsterdam pour l’enrôler. Geronimo Rulli est très haut dans la short-list de Roberto De Zerbi, mais la quête d’un gardien de but prend beaucoup de temps puisque le manager italien recherche un profil bien particulier pour prendre la suite de Pau Lopez.

«Si on trouve un bon remplaçant en garant les intérêts du club, on prendra une décision» expliquait Pablo Longoria le 9 juillet dernier, à propos de l’arrivée d’un nouveau gardien. Depuis, Marseille et Las Palmas ont même conclu un accord pour faire venir Alvaro Valles (26 ans), mais le portier andalou n’a finalement pas été recruté. Même chose pour Filip Jorgensen (22 ans), dont le montant était bien trop élevé et qui a finalement filé à Chelsea, en Premier League. La quête des gardiens reste indécise, alors que l’OM reprendra la saison le 17 août prochain, à Brest.