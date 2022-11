OM : Adil Rami dézingue encore Jacques-Henri Eyraud

La suite après cette publicité

Adil Rami et Jacques-Henri Eyraud ne partiront jamais en vacances ensemble. Pour ceux qui en doutaient encore, le défenseur central français de 36 ans l'a une nouvelle fois fait comprendre au cours d'un entretien accordé à La Provence ce dimanche. « Je n’associerai jamais Jacques-Henri Eyraud à l’OM, c’est comme ça », a d'abord lancé le joueur de l'ESTAC, licencié par Marseille pour faute grave en 2019 (il a été débouté par les prud’hommes avant de faire appel devant la justice).

Et Adil Rami, toujours aussi franc, de poursuivre. « Je déteste cet homme-là depuis très longtemps, je suis content de voir que c’est pareil pour le peuple marseillais. Cette affaire a été pour moi une injustice, c’était méchant. Mon histoire était super facile, je lui avais dit "Si vous n'êtes pas content, on en discute et je pars". C'est à partir de ce moment-là qu'il a tout fait pour me faire du mal. Je trouve que ce n'est pas cool. »