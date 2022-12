Stade Rennais : Bruno Genesio répond à la rumeur Lovro Majer

Le mercato approche et les rumeurs vont également bon train. Surtout lorsque l’agent de Lovro Majer envoie son poulain au Real Madrid pour 50 M€… Au Stade Rennais pourtant, on ne semble pas se prendre la tête avec ça. Le club reprend la compétition à l’occasion d’un déplacement à Reims ce jeudi afin de repartir sur les mêmes bases que lors de la première partie de saison. « Ce n’est pas d’actualité de répondre à de grosses offres éventuelles sur des joueurs importants du club » assure Bruno Genesio en conférence de presse. Il ne devrait pas y avoir de mouvement au sein de l’effectif selon l’entraîneur.

« Pour l’instant, on n’a pas décidé de qui pouvait éventuellement quitter le club. Je pense que plus on a de joueurs performants à chaque poste et plus on a de chances de remplir les objectifs qui nous sont fixés. Il faut que ça se fasse dans un état d’esprit serein, ce qui est le cas depuis le début de saison. La concurrence doit amener à se surpasser, à progresser et non pas à avoir de la frustration et à l’exprimer. Si c’est le cas on avisera, si ça reste comme ça a été durant la première partie de la saison, je pense que c’est bien d’avoir effectif comme on a. » Omari et Santamaria devraient revenir durant cette seconde partie de saison.

