Trêve internationale : les clubs sont en passe de remporter la guerre contre les sélections

Jürgen Klopp et Pep Guardiola ont été opposés sur de nombreux sujets ces dernières années. Entre rivalité sportive et déclarations fortes interposées, l'Allemand et le Catalan ne sont probablement pas meilleurs amis. Mais ils sont au moins d'accord sur un point : tous deux ne veulent pas laisser filer leurs stars lors de la prochaine trêve internationale. Et pour cause, beaucoup d'entre elles devraient observer une période de quarantaine au retour de leur sélection.

Quelque chose d'inenvisageable pour les deux hommes, qui comptent bon nombre d'internationaux dans leur effectif, et qui s'applique probablement à bon nombre de tacticiens aux quatre coins de l'Europe. «Je pense que ça n'a aucun sens que des joueurs internationaux soient forcés à s'isoler pendant dix jours à leur retour. On a travaillé pendant 7, 8 ou 9 mois. Après la trêve, c'est le moment décisif de la saison et si plusieurs joueurs, 6, 7, 8 ou 9 ne peuvent pas jouer pendant dix jours, ça n'a aucun sens», a lancé l'ancien du Barça vendredi. Mais ce sont surtout les entraîneurs de Premier League qui peuvent l'avoir mauvaise.

Vers une annulation ?

Le gouvernement britannique a ainsi instauré une liste rouge de pays qui force toute personne revenant d'un des pays concernés à rester 10 jours en quarantaine dans un hôtel. Parmi eux, les 10 pays d'Amérique du Sud, le Portugal et certains pays africains. Des joueurs comme Ederson, Fernandino, Mahrez, Gabriel Jesus ou Sergio Agüero seraient ainsi indisponibles pour Pep Guardiola, alors que Thomas Tuchel pourrait par exemple devoir composer sans Thiago Silva. Marca précise que la journée internationale pourrait même être reportée, mais qu'en attendant, les sélections concernées tentent de composer des listes avec des joueurs locaux.

Il faut dire que la FIFA a assoupli son règlement au vu des circonstances et autorise désormais (provisoirement) les clubs à bloquer leurs joueurs. Il est donc tout à fait envisageable, en cas de maintien de la journée internationale, de voir une équipe du Brésil sans aucun joueur évoluant en Angleterre ni en Espagne, où le pays sudaméricain est aussi sur liste rouge. Et pour les clubs français ? Les voyageurs en provenance d'Amérique du Sud doivent respecter une quarantaine - sur l'honneur, point important - de sept jours. Un potentiel coup dur pour le PSG donc, qui compte beaucoup de joueurs sudaméricains dans ses rangs... Des exceptions peuvent cependant être négociées avec les gouvernements si ces rencontres internationales venaient à se disputer. Affaire à suivre...