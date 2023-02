The Best 2022 : la rencontre entre Lionel Messi et Joan Laporta n’a pas eu lieu

La suite après cette publicité

Alors que la cérémonie autour du prix The Best 2022 pouvait s’annoncer décisive dans le transfert de Lionel Messi au FC Barcelone, celle-ci n’a pas eu l’effet escompté. Si plusieurs rumeurs circulaient comme quoi les deux parties (Joan Laporta et le clan Messi) devaient se rencontrer au cours de la soirée, cela n’a pas été le cas selon Mundo Deportivo. Le « timing » de la cérémonie aurait empêché la mise en place de la réunion.

Pour rappel, une rencontre a eu lieu ces derniers jours entre le président du Barça et le père de la Pulga, Jorge Messi. Un possible hommage au génie argentin a notamment été étudié. Un retour dans son club formateur semble toujours possible donc, surtout que le septuple Ballon d’or ne devrait pas prolonger avec le PSG. Son tout premier club, Newell’s Old Boys, est également entré dans la course récemment pour s’offrir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de ce sport.

