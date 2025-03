Vidéo : quand Lamine Yamal se prend pour Lionel Messi avec un rush impressionnant

À chaque match du FC Barcelone, des vidéos de Lamine Yamal en train de faire une action de grande classe inonde les réseaux sociaux. La rencontre face à Gérone ce dimanche ne déroge pas à la règle. Titularisé lors de ce derby catalan, l’attaquant de 17 ans a encore réalisé une image qui démontre tout son talent déjà impressionnant à son âge.

La suite après cette publicité

Trouvé sur la droite aux abords de la ligne médiane, Lamine Yamal s’est alors engagé dans une folle cavalcade. Virevoltant, le champion d’Europe avec l’Espagne a dérouté ses vis-à-vis et s’est frayé un chemin jusqu’à la surface en éliminant plusieurs adversaires. En bout de course, le numéro 19 du Barça a finalement échoué face à Paulo Gazzaniga avec un pointu trop axial. Pour autant, son incroyable rush solitaire a déjà fait le tour du monde et les comparaisons avec Lionel Messi continuent de pulluler.