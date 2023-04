Chelsea prépare son prochain chantier du mercato

La suite après cette publicité

Il faut croire que 600 M€ ne suffisent toujours pas pour modifier le visage de son équipe à son goût. Malgré des dépenses dans tous les sens lors des deux derniers mercatos, le club anglais n’est toujours pas satisfait. Il a changé sa défense (Fofana, Cucurella, Koulibaly, Badiashile), son milieu (Fernandez, Madueke, Chukwuemeka, Zakaria) et son attaque (Aubameyang, Felik, Mudrik, Fofana) mais il lui reste encore un chantier. Vous l’aurez compris, c’est celui de gardien de but.

Le mano a mano entre Kepa Arrizabalaga et Edouard Mendy se poursuit. Titulaire lors de son transfert en 2018 pour 80 M€ en provenance de l’Atheltic, le Basque a perdu sa place au profit de l’ancien Rennais, après la venue de ce dernier en 2020. Absolument brillant pour sa première saison à Londres durant laquelle il remporta la Ligue des Champions, l’international sénégalais a ensuite connu une chute tout aussi impressionnante que son ascension. Auteur d’erreurs, il a vu son concurrent direct lui passer devant.

Mendy et Kepa peuvent s’inquiéter pour l’avenir

Jusque-là, Kepa avait plutôt donné satisfaction mais sa prestation à Santiago-Bernabéu en quart de finale de C1 a remis une pièce dans la machine. Pas irréprochable sur le second but madrilène, en plus d’avoir effectué une ou deux interventions inquiétantes, il pourrait à nouveau céder la place de titulaire au profit de Mendy cet après-midi pour la réception de Brighton (16h). C’est le London Evening Standard qui laisse entendre cela. Lampard hésite. La réponse interviendra sur les coups de 15h.

Le média anglais insiste avec le sujet des gardiens de but des Blues. La direction ne serait pas convaincue par les deux concurrents. Elle aurait carrément suspendu les négociations d’un nouveau contrat avec Mendy (actuellement jusqu’en 2025). Des contacts ont même été noués avec l’entourage d’autres ailleurs en Europe. André Onana de l’Inter, Gregor Kobel du Borussia Dortmund et David Raya de Brentford sont les trois éléments cités, tout comme le rempart de Valence, le Géorgien Giorgi Mamardashvili. Ça ne finit jamais de bouger à Chelsea.