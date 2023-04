Chelsea : Kepa se fait détruire par deux anciens internationaux anglais

Le retour de Frank Lampard à Chelsea pouvait suggérer un revirement dans la hiérarchie des gardiens, mais que nenni pour le moment. Titularisé hier soir face au Real Madrid (2-0), en quart de finale aller de Ligue des Champions, Kepa Arrizabalaga n’a pourtant pas livré la prestation de l’année. S’il est difficilement blâmable sur le premier but de Karim Benzema, sa fébrilité a rejailli sur celui de Marco Asensio, bien plus évitable même si les torts sont partagés avec sa défense apathique. Après la rencontre, le gardien espagnol n’a d’ailleurs pas été épargné par les anciens internationaux anglais, Chris Sutton et Joe Cole.

«Sur le deuxième but, il faut le dire, Kepa doit faire beaucoup mieux selon moi, a déclaré l’ancien attaquant de Chelsea, Chris Sutton, sur BT Sport. C’est une erreur de sa part. Je pense qu’à ce niveau, votre gardien de but doit être capable de sauver une frappe pareille. Si Thibaut Courtois était dans le but de Chelsea, il l’aurait fait. Puis c’était un but important parce que si Chelsea n’avait perdu que 1-0, cela aurait été plus simple au retour», a-t-il ajouté, avant que Joe Cole n’enchérisse sur la comparaison des deux gardiens : «il y a besoin d’un gardien de but de haut niveau dans ces grands moments, comme Courtois, c’est pour cela que vous payez de l’argent. C’est à ce moment-là que vous avez besoin de Kepa pour remobiliser les troupes.» Lors de son premier passage sur le banc de Chelsea (2019-2021), Frank Lampard n’avait pas été convaincu par les performances de l’Espagnol, préférant confier ses buts à Edouard Mendy. Et si une nouvelle opportunité se présentait pour le Sénégalais ?

