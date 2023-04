Chelsea tient une nouvelle piste pour son poste d’entraîneur !

La suite après cette publicité

Cette saison, Chelsea est en pleine galère. Malgré les sommes astronomiques dépensées sur le marché des transferts, les Blues ne parviennent pas à lancer une dynamique positive aussi bien en Premier League qu’en Championnat. L’équipe multiplie les contre-performances et ne semble pas réussir à produire un football cohérent. Face au triste visage affiché par Chelsea, la nouvelle direction emmenée par Todd Boehly avait décidé de frapper fort en se séparant de Thomas Tuchel en septembre dernier pour aller récupérer Graham Potter contre plus de 25 millions d’euros.

Le jeune coach anglais, qui faisait des miracles du côté de Brighton, pensait sans doute réussir à métamorphoser Chelsea. Mais malgré les nouvelles folies de sa direction au mercato hivernal avec plusieurs grosses recrues, Graham Potter n’a jamais su redresser la barre. Et alors que le club se montrait patient, il a fini par passer à l’acte. Devant la décevante 10e place au classement de Premier League, Chelsea a décidé de virer son entraîneur. Et après l’intérim assuré par Bruno Saltor, les Blues surprenaient leur monde en rappelant Franck Lampard. L’ancienne légende du club, viré d’Everton fin janvier, faisait donc son retour jusqu’à la fin de saison.

À lire

Le FC Barcelone a trouvé la solution pour conserver Gavi !

Un profil séduisant

Le retour de Lampard avait surtout pour but de donner du temps à la direction pour trouver un nouveau coach pour préparer la saison prochaine. Ces dernières semaines, tout s’est accéléré après le départ de Julian Nagelsmann du Bayern Munich. Comme nous l’avons annoncé, le jeune technicien allemand est dans les petits papiers de la direction londonienne qui a aussi entamé des discussions avec l’ex-sélectionneur de l’Espagne Luis Enrique. Mais ce n’est pas tout. Ce vendredi, la presse anglaise révèle que Chelsea a aussi ciblé Ruben Amorim pour le poste d’entraîneur.

La suite après cette publicité

Selon les informations de The Guardian, Chelsea a déjà discuté avec quatre coachs et l’un d’entre eux n’est autre que l’actuel coach du Sporting. Le coach portugais a impressionné depuis ses débuts en tant qu’entraîneur avec un jeu séduisant et des bons résultats sur la scène européenne. Mais le technicien de 38 ans devra être convaincu qu’il peut travailler sereinement du côté de Chelsea. Et rien n’indique pour le moment qu’il est la priorité de Chelsea qui veut rapidement boucler le dossier du coach par crainte de voir le Real Madrid et le PSG (qui chercheront un coach cet été) venir perturber les négociations. En interne, les noms de Xabi Alonso et Mauricio Pochettino sont aussi évoqués du côté de Chelsea.