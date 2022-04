Arsenal : Mikel Arteta veut Ruben Neves

Désireux de se renforcer, les Gunners souhaitent boucler la signature d'un nouveau milieu de terrain au cours du prochain mercato estival. En ce sens, les dirigeants d'Arsenal sont très intéressés par le milieu de Wolverhampton, Ruben Neves (25 ans), très apprécié par Mikel Arteta, selon Sky Sports.

Cependant, l'opération risque d'être compliqué puisque les Wolves devraient demander entre 50 et 60 millions d'euros pour leur milieu de terrain, qui a encore deux ans de contrat avec les Orange et Noir. De plus, Manchester United et Tottenham se seraient également intéressés à Neves cette saison, alors que le FC Barcelone a déjà un coup d'avance sur ses concurrents dans ce dossier.