Juventus Turin : l’agent de Leonardo Bonucci ferme la porte à un départ

Du haut de ses 12 saisons sous le maillot de la Juventus Turin, Leonardo Bonucci est l’une des figures de l’ère récente des Bianconeri. Pendant longtemps capitaine du club avec plus de 500 rencontres à son compteur avec la Vieille Dame, le défenseur de 36 ans a moins été utilisé la saison passée à cause d’un rendement moins impactant sur le terrain et de nombreuses blessures. Dès lors, plusieurs rumeurs de transfert ont vu le jour autour de l’ancien de l’AC Milan.

Pourtant, dans un entretien accordé au média ANSA ce lundi, l’agent du natif de Viterbe, Alessandro Lucci, a démonté l’idée d’un éventuel départ : «J’entends tant de rumeurs imaginatives sur le marché à propos de Bonucci, mais son principal désir est de rester à la Juve, dont il était capitaine jusqu’à il y a quelques mois, pour se tailler un rôle au sein d’un groupe aussi important. C’est un footballeur de classe mondiale, capitaine bleu et leader d’une équipe comme la Juve, sur le marché, nous n’envisagerions que des opportunités à son niveau.» Alors qu’il prendra sa retraite à l’issue de la saison prochaine, Bonucci veut rester dans le Piémont et ses courtisans sont prévenus.

