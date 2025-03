Éliminatoires Coupe du monde 2026 : Vinicius Jr sauve le Brésil lors du choc face à la Colombie

Il y a deux semaines, tout le Brésil ou presque attendait le grand retour de Neymar Jr (33 ans) avec l’équipe nationale. Et cela a été chose faite puisque Dorival Junior avait choisi de l’inclure dans la liste des 23 joueurs retenus durant ce rassemblement de mars 2025. Mais la joie a été de courte durée puisque très rapidement, l’attaquant de Santos a dû déclarer forfait à la suite d’une blessure. Une mauvaise nouvelle pour la Seleção qui comptait sur ses qualités de buteur (79 buts en 128 sélections).

La suite après cette publicité

Dans la foulée, Dorival Junior a convoqué Endrick (18 ans), absent des deux dernières listes en raison de son faible temps de jeu au Real Madrid. Il a donc fait son grand retour dans le groupe auriverde, qui a un menu chargé ce mois-ci. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la Seleção, qui était cinquième de la zone AmSud après 12 journées (18 points, 5 victoires, 3 nuls, 4 défaites) avant le coup d’envoi, a débuté son marathon avec une confrontation face à la Colombie. Une sélection qui n’avait seulement qu’une longueur d’avance sur elle au classement.

Vinicius Jr, le héros du Brésil

Autant dire que le choc entre les deux pays était d’une importance cruciale. Et ce sont finalement les Brésiliens qui se sont imposés sur le score de 2 à 1. Très rapidement, ils ont été très dangereux, notamment Vinicius Jr (24 ans) qui a été fauché dans la surface après une passe parfaite de Raphinha, l’homme en forme du FC Barcelone. C’est lui qui s’est d’ailleurs présenté pour frapper et transformer le pénalty à la 5e minute de jeu (1-0). Mais les Cafeteros ont réussi à égaliser à la 40e minute grâce à Luis Diaz, qui a trompé Alisson après avoir été bien servi par James Rodriguez (1-1, 40e).

La suite après cette publicité

Tout était à refaire pour le Brésil, qui a appris une mauvaise nouvelle. Gabriel Magalhães, qui a écopé d’un carton jaune, ne pourra pas jouer contre l’Argentine lors du prochain match. Sortis sous les huées à la pause, les coéquipiers de Marquinhos sont revenus avec force et sont parvenus à l’emporter sur le fil. En effet, Vinicius Jr a enfilé son costume de héros et a marqué le but de la victoire dans les arrêts de jeu (2-1, 90e+9). Un succès qui permet au Brésil de remonter à la deuxième place du classement de la zone Amsud pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026, en attendant les autres rencontres à venir.