Everton : finalement pas d'offre pour Sergio Reguilon ?

Le meilleur latéral gauche de Liga est très courtisé. Non ce n'est ni Jordi Alba ou Marcelo mais bien Sergio Reguilon qui s'est épanoui cette saison, prêté au FC Séville par le Real Madrid. Le joueur de 23 ans, auteur de 2 buts et 4 passes décisives en 31 matchs de Liga, est revenu chez les Merengues mais est pressenti pour repartir, cette fois-ci sous la forme d'un transfert définitif, car bouché par Ferland Mendy et Marcelo.

La Premier League particulièrement lorgne l'international espoirs. Et si Sky Sports avait parlé d'une offre de 20 millions d'euros d'Everton, le Liverpool Echo est venu contredire ces affirmations. En quête d'un remplaçant à Leighton Baines parti à la retraite, il n'y aurait cependant pas d'offre pour l'Espagnol, Carlo Ancelotti ayant confiance en Lucas Digne et en l'éclosion du jeune Niels Nkounkou, recruté cet été, pour l'avenir. La piste Reguilon impliquerait un engagement à long terme, pas forcément bénéfique au développement du jeune formé à l'OM.