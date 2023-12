Atlético de Madrid : Antoine Griezmann récompensé par les médias

Il est encore astronomique cette saison avec l’Atlético Madrid. Auteur de 9 buts avec les Colchoneros, Antoine Griezmann brille de mille feux et porte le système. Des statistiques resplendissantes qui laissent augurer un remake de sa formidable cuvée 2022-2023 en Liga. Buteur à 15 reprises, l’ancien milieu offensif de la Real Sociedad avait également collectionné 16 passes décisives dans l’élite. Un bilan remarquable qui lui a valu une nouvelle distinction personnelle ce lundi. En effet, à l’occasion des AS Sports Award, organisés par le média éponyme, le Français a été élu meilleur joueur de la saison 2022-2023.

Une récompense qui a forcément ravi le natif de Mâcon : «cela me rend très heureux et je suis très fier. Comme toujours, remerciez vos coéquipiers et continuez comme ça. Il est heureux à l’Atlético et ça se voit. Je pense que ma joie et mon niveau de jeu le montrent. Je suis sur le bon chemin et que les joies continuent (…) J’attends 2024 avec impatience. Nous savons que la Ligue est longue. Il y a des bons et des mauvais moments, mais il faut être fort. J’espère que nous pourrons gagner les deux derniers matchs de l’année.»