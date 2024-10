OM - PSG : Mason Greenwood est totalement passé au travers !

Une disasterclass. Voilà comment résumer la performance de Mason Greenwood, dimanche soir, sur la pelouse de l’Orange Vélodrome. Aligné sur le côté droit de l’attaque phocéenne, le nouveau numéro 10 de l’OM s’est, en effet, totalement manqué pour son premier Classique (0-3). Nonchalant sur ses rares prises de balle, globalement trop discret et balayé par l’intensité parisienne, l’ancien joueur de Manchester United n’aura d’ailleurs pas eu le loisir de disputer la seconde période. Certainement très frustré par le rendement de son protégé, Roberto De Zerbi le rappelait sur le banc pour lancer Jonathan Rowe. Présent en conférence de presse quelques minutes après l’humiliation subie face aux Rouge et Bleu, le technicien italien ne manquait d’ailleurs pas de recadrer le natif de Bradford.

«Je n’ai pas aimé la façon dont il a joué ce soir. Je pense qu’il était dans un mauvais jour. Il nous a offert beaucoup de buts et de points mais quand on est à l’OM, si on veut lutter pour le championnat, il faut pousser dans tous les matchs. On ne peut pas se dire qu’on fait une bonne performance en marquant deux buts et après avoir un passage à vide le match suivant. Ce n’est pas possible. C’est un bon joueur mais j’en attendais plus de lui ce soir. Mais pas uniquement de lui. J’en attends toujours plus de manière générale». Il faut dire aussi que le joueur de 23 ans a complètement perdu pied dans ce choc de la 9e journée de Ligue 1. Peu inspiré et fautif sur le troisième but parisien, Greenwood aura lui aussi été l’un des grands symboles de la fébrilité marseillaise.

De Zerbi prévient Greenwood

Crédité d’un 3 par la rédaction FM, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2029 s’est, par ailleurs, vu attribuer un terrible 1 dans les colonnes de L’Equipe. «De Zerbi a attendu la mi-temps pour le sortir, et c’était déjà beaucoup trop, tant son manque d’implication a frôlé l’indécence. Sans le ballon, il se désintéresse de tout, à l’image de son petit trot sur l’ouverture du score, et surtout de cette passe catastrophique à l’origine du troisième but. Un fiasco», précisait, en ce sens, le quotidien français. Une note similaire à celle attribuée par le journal régional La Provence, tout aussi déçu par la prestation insipide de l’Anglais.

«Tout le monde sait, Luis Enrique compris, qu’il n’aime pas défendre. Dès la 6e minute, il l’a encore prouvé, en regardant Nuno Mendes dédoubler sans le suivre sur l’ouverture du score de Neves, une non-action qui frise la faute professionnelle. À l’origine du troisième but, il rate une passe facile. Remplacé à la mi-temps par Rowe». Un premier gros couac dans l’aventure phocéenne de MG10, qui avait jusque-là ébloui les fans marseillais. Auteur de 2 passes décisives et 6 buts - faisant de lui le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 (ex-aequo avec Jonathan David) - Mason Greenwood va donc rapidement devoir relever la tête et prouver à son entraîneur qu’il peut être régulier. Premier élément de réponse ? Dimanche prochain, sur la pelouse du FC Nantes…