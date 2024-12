OM : Medhi Benatia revient sur son échec en tant que joueur

Aujourd’hui conseiller de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia avait été avant cela joueur au centre de formation du club phocéen (2003-2006). Mais l’ex-international marocain n’a pas fait long feu et est parti vers d’autres cieux. La raison ? Le manque de confiance qui lui était accordée à l’époque. Pour La Provence - Le Mag 1899, il est revenu sur ce qu’il s’est passé. « Je n’ai jamais prétendu pouvoir devenir un joueur important. Je disais simplement qu’en tant que minot formé au club, je voulais avoir ma chance, jouer 10-20 minutes avec les pros. Ce qui est arrivé à certains joueurs qui n’ont pas fait carrière par la suite, comme pour le match à Paris (PSG-OM, en mars 2006, ndlr). À cause de problèmes extra-sportifs, on a préféré ne pas me donner ma chance. Quand tu fais une carrière avec beaucoup de réussite et surtout beaucoup de travail, que tu passes par la Roma, le Bayern ou la Juve, tu n’as plus de réponse à donner à ces gens-là », a indiqué Benatia, qui a été contraint de choisir un agent choisi par la direction de José Anigo. Ce que son père et lui refuseront.

« On a fait comprendre que personne ne déciderait pour nous qui me représenterait. C’est devenu un conflit personnel. Il avait déjà son caractère à l’époque, il l’a fait savoir aux dirigeants et ça ne leur a pas plu. Il a fallu que je parte. » Il a également ajouté : « maintenant que je suis de l’autre côté, c’est plus facile pour juger. Mais j’essaie de regarder la valeur du joueur, pas qui le représente. Et si un jour, vous entendez que pour rentrer à l’OM, il faut avoir tel ou tel agent, je vous invite à le dénoncer. C’est contre tout ce que je veux mettre en place. Je cherche à faire grandir ce club, sans savoir qui travaille avec qui ou pas. »