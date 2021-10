Belgique - France : suivez l'avant-match en direct

Après avoir traversé l'Euro comme une ombre, Kylian Mbappé a fait son autocritique mais il a affirmé avoir ressenti un certain manque de soutien de la part de ses équipiers et du staff après avoir raté son tir au but face à la Suisse. Il a même pensé faire une pause. Son mercato très agité et son faux départ vers le Real Madrid sont également passés par là. Encore en-dedans lors de son retour en équipe de France en septembre, l'attaquant parisien s'était même blessé, regardant ses partenaires bien mieux jouer sans lui face à la Finlande. Sa complémentarité avec Griezmann et Benzema ne saut pas encore aux yeux. Il sera attendu ce soir contre les Diables.