Pape Gueye annonce son départ de l’OM

En fin de contrat du côté de l’Olympique de Marseille, Pape Gueye (25 ans) ne poursuivra pas l’aventure sous les couleurs phocéennes. Sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain sénégalais a officialisé la nouvelle en postant une longue vidéo d’adieu accompagnée d’un messsage : «Merci et au revoir Marseille».

La suite après cette publicité

Arrivé à l’OM en juillet 2020, l’ancien joueur du HAC et de Séville se retrouve désormais libre de s’engager avec le club qu’il souhaite. Dernièrement, certaines rumeurs avaient notamment évoqué son nom du côté de Villarreal, où officie un certain Marcelino. Lors de son passage à Marseille, Gueye - qui a connu une expérience contrastée - aura inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en 115 rencontres.