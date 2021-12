Bundesliga : le Borussia Dortmund se relance face à Greuther Fürth, nouveau coup d'arrêt pour le Bayer et le RB Leipzig

Après la nouvelle défaite de Gladbach contre Francfort (3-2) plus tôt dans la soirée, la 16e journée de Bundesliga se poursuivait avec 4 rencontres au programme. Le Borussia Dortmund a réussi à battre la lanterne rouge Greuther Fürth 3-0 grâce à un doublé de Haaland et un but signé Malen. Le BvB en profite pour revenir à 6 points du leader, le Bayern Munich.

Dans le même temps, contre-performance pour le Bayer, qui a dû se contenter d'un nul à domicile contre Hoffenheim (2-2). Leverkusen voit donc Dortmund s'éloigner au classement et prendre six points d'avance. Enfin, le RB Leipzig a vu Augsbourg revenir dans les dernières minutes pour arracher le nul 1-1, tandis que l'Union Berlin et Fribourg se sont quittés sur un 0-0.

Le classement de la Bundesliga.

Les résultats du soir :

Borussia Dortmund 3 - 0 Greuther Fürth : Haaland (33e sp, 82e), Malen (89e)

Augsbourg 1 - 1 RB Leipzig : Caligiuri (86e sp), André Silva (19e)

Bayer Leverkusen 2 - 2 Hoffenheim : Schick (37e, 63e) ; Stiller (80e), Dabbur (83e)

Union Berlin 0 - 0 Fribourg