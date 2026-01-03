Luis Enrique vole au secours de Bradley Barcola

Luis Enrique sait faire le bouclier face aux pressions extérieures. Depuis son arrivée au PSG, le coach espagnol a toujours pris le soin de défendre ses joueurs et d’être leur paratonnerre face à la presse. Pour sa première apparition médiatique de l’année, il est cette fois monté au front pour protéger Bradley Barcola, en grande difficulté ces dernières semaines.

La suite après cette publicité

«Barcola est parfait. Les autres joueurs sont aussi parfaits. Vous parlez beaucoup de fatigue, mais il n’y a rien. Tout est dans la tête. Quand tu gagnes 5-0, personne n’est fatigué, quand tu perds, tout le monde est fatigué… C’est la progression normale d’un joueur, on commence la deuxième partie de saison de façon très positive», a indiqué le coach espagnol à la veille du premier derby de la saison face au Paris FC.