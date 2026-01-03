Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Luis Enrique vole au secours de Bradley Barcola

Par Jordan Pardon
1 min.
Bradley Barcola @Maxppp

Luis Enrique sait faire le bouclier face aux pressions extérieures. Depuis son arrivée au PSG, le coach espagnol a toujours pris le soin de défendre ses joueurs et d’être leur paratonnerre face à la presse. Pour sa première apparition médiatique de l’année, il est cette fois monté au front pour protéger Bradley Barcola, en grande difficulté ces dernières semaines.

La suite après cette publicité

«Barcola est parfait. Les autres joueurs sont aussi parfaits. Vous parlez beaucoup de fatigue, mais il n’y a rien. Tout est dans la tête. Quand tu gagnes 5-0, personne n’est fatigué, quand tu perds, tout le monde est fatigué… C’est la progression normale d’un joueur, on commence la deuxième partie de saison de façon très positive», a indiqué le coach espagnol à la veille du premier derby de la saison face au Paris FC.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Bradley Barcola

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Bradley Barcola Bradley Barcola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier