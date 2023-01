Premier League : Chelsea perd encore du terrain à Nottingham !

La suite après cette publicité

Après la défaite (0-2) de Tottenham face à Aston Villa, la 18e journée de Premier League se concluait avec une affiche prometteuse entre Nottingham Forest, dix-neuvième du championnat, et Chelsea, neuvième. Balayés par Manchester United lors du Boxing Day, les Reds se devaient de relever la tête et pouvaient sortir de la zone rouge en cas de succès. Victorieux à Stamford Bridge mardi dernier contre Bournemouth, les Blues espéraient quant à eux enchaîner pour se rapprocher du top 5. Aligné en 4-3-3, Chelsea confisquait rapidement le ballon au City Ground mais ne parvenait pas à surprendre le bloc mis en place par Steve Cooper.

Pire encore, c’est Johnson, profitant d’une perte de balle d’Havertz, qui se procurait la première grosse occasion de cette rencontre mais Arrizabalaga, par deux fois, restait vigilant (10e). Bousculés, les coéquipiers de Mount restaient malgré tout dangereux et piquaient sur leur première réelle opportunité. Sur un centre de Pulisic, Boly déviait le ballon sur sa propre transversale. Opportuniste, Sterling suivait et ne laissait aucune chance à Henderson (0-1, 16e). Sonnés, les Reds subissaient l’emprise collective de la formation londonienne (80% de possession pour les Blues au cours du premier acte). En contrôle et supérieur dans tous les secteurs, Chelsea virait logiquement en tête à la pause.

Gros coup de blues en seconde période !

Au retour des vestiaires, Forest affichait d’autres intentions et le danger se faisait vite sentir sur le but de Chelsea. Servi par Freuler, Awoniyi croisait sa frappe du gauche mais tombait sur Arrizabalaga (47e). Dans la foulée, c’est Johnson qui butait sur le dernier rempart espagnol (51e). Inarrêtable, Nottingham Forest insistait mais Gibbs-White, servi en retrait par Yates, voyait lui sa reprise fracasser la barre transversale (55e). Acculé et regroupé dans sa propre moitié de terrain, Chelsea subissait une nouvelle frappe d’Aurier (56e). Sans conséquence. Absents des débats, les hommes de Graham Potter finissaient, cependant, par craquer. Sur corner, Aurier profitait d’une déviation de Boly et ajustait le dernier rempart des Blues d’une belle volée en angle fermé (1-1, 63e).

Incapable de se sortir du pressing des Reds, Chelsea procédait alors à plusieurs changements. Ziyech, Gallagher et Aubameyang entraient en jeu pour le dernier quart d’heure de la rencontre mais la physionomie de cette partie ne changeait guère. Les Londoniens conservaient la possession. Nottingham Forest se montrait menaçant. Le score, lui, n’évoluait plus. Avec ce match nul (1-1), Chelsea perd gros au classement. Huitièmes avant le choc face à Manchester City, jeudi prochain, les Blues comptent désormais cinq longueurs de retard sur Tottenham, cinquième. De son côté et avant de retrouver Southampton, lors de la 19e journée, Nottingham Forest grimpe à la dix-huitième place.

