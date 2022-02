Inter-AC Milan : les compositions officielles

Le leader de la Serie A, l'Inter Milan (53 points), reçoit son grand rival l'AC Milan dans un Derby della Madonnina au sommet puisque les Rossoneri occupent à actuellement la troisième place du classement avec 49 points derrière Naples qui compte le même nombre de points. Seulement défaits une fois cette saison, les Interistes abordent ce derby dans les meilleures dispositions tandis que le Milan doit se ressaisir après deux matches sans succès (1 défaite, 1 nul).

Les Nerazzurri vont démarrer en 3-5-2 avec le duo Martinez/Dzeko en pointe. Pour le reste, c'est du classique pour Simone Inzaghi. Le Milan sera aligné en 4-5-1 avec Olivier Giroud à la tête de l'attaque. Les deux autres Français Hernandez et Kalulu sont bien présents en défense, tout comme le portier international Mike Maignan. A noter le retour de la CAN de l'Ivoirien Franck Kessié et du Fennec Ismaël Bennacer.

Les compositions d'équipes :

Inter Milan: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Martinez, Dzeko

AC Milan : Maignan - Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez - Saelemaekers, Tonali, Kessié, Bennacer, Leao - Giroud